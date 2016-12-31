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Дарья Антонюк победила в шоу «Голос»

За певицу проголосовали 53,7% телезрителей

Дарья Антонюк побелила в шоу «Голос» по итогам смс-голосования зрителей. Ее поддержали 53,7%.

Об этом заявил в прямом эфире Первый канал.

Победу Дарье принесло исполнение русского романса «Дорогой длинною», написанного Борисом Фоминым и Константином Подревским.

Антонюк получила статуэтку и сертификат на 1 млн рублей на съемку видеоклипа.

 «Мне всегда что-то хочется делать, я не могу сидеть на месте. Конечно, я часто устаю и мне хочется прилечь, но потом я очень быстро хочу вернуться к работе, мне постоянно надо что-то делать», – цитирует ТАСС 20-летнюю певицу.

Все сборы от шоу традиционно пойдут на благотворительность.

Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

Дарья Антонюк победила в шоу «Голос»

За певицу проголосовали 53,7% телезрителей

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