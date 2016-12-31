Меры призваны защитить животных от браконьеров
Китай вводит запрет на торговлю слоновой костью.
Об этом заявила газета «Цзинцзи жибао», ссылаясь на принятый Госсоветом КНР документ.
«Новые меры будут способствовать защите слонов, борьбе с незаконным оборотом слоновой кости», – цитирует ТАСС официальный источник.
Ограничительные меры будут вводится постепенно и затронут как продажу самого сырья, так и изделий из кости уже к концу 2017 года.
В Китае поделки из слоновой кости пользовались большой популярностью. Они считались признаками достатка.