Китай вводит запрет на торговлю слоновой костью.

Об этом заявила газета «Цзинцзи жибао», ссылаясь на принятый Госсоветом КНР документ.

«Новые меры будут способствовать защите слонов, борьбе с незаконным оборотом слоновой кости», – цитирует ТАСС официальный источник.

Ограничительные меры будут вводится постепенно и затронут как продажу самого сырья, так и изделий из кости уже к концу 2017 года.

В Китае поделки из слоновой кости пользовались большой популярностью. Они считались признаками достатка.