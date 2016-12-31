МЧС Москвы опровергает данные о пожаре в здании посольства США

Ранее СМИ растиражировали информацию о пожаре в посольстве США на Новинском бульваре
Фото: АГН «Москва»/Сергей Ведяшкин
Столичный главк МЧС опроверг информацию о пожаре в здании американского посольства в Москве. Об этом говорится в микроблоге ведомства в Twitter.
«Сообщение о пожаре на Новинском бульваре — ложное», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Москве.
Сообщение о пожаре на Новинском бульваре - ложное.https://t.co/BMwNGeWjps— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 31 декабря 2016 г.
Информацию о пожаре в здании дипмиссии США в Москве ранее растиражировали ряд СМИ.