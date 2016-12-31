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МЧС Москвы опровергает данные о пожаре в здании посольства США

Ранее СМИ растиражировали информацию о пожаре в посольстве США на Новинском бульваре

Фото: АГН «Москва»/Сергей Ведяшкин

Столичный главк МЧС опроверг информацию о пожаре в здании американского посольства в Москве. Об этом говорится в микроблоге ведомства в Twitter.

 «Сообщение о пожаре на Новинском бульваре — ложное», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Москве.

Информацию о пожаре в здании дипмиссии США в Москве ранее растиражировали ряд СМИ.

Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

МЧС Москвы опровергает данные о пожаре в здании посольства США

МЧС Москвы опровергает данные о пожаре в здании посольства СШАРанее СМИ растиражировали информацию о пожаре в посольстве США на Новинском бульваре

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