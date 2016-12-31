Гроссмейстер Карякин опустился на восьмое место в рейтинге FIDE

Российский гроссмейстер Сергей Карякин опустился с шестого на восьмое место в рейтинге Международной федерации шахмат (FIDE).



Соответствующая информация опубликована на официальном сайте организации.

Первое место в рейтинге занимает норвежский шахматист Магнус Карлсен, на втором — американец Фабиано Каруана. Тройку лидеров замыкает россиянин Владимир Крамник.

В ноябре россиянин Сергей Карякин уступил шведскому гроссмейстеру Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира по шахматам. При этом 30 декабря Карякину удалось завоевать титул чемпиона мира по блицу.