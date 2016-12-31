Гроссмейстер Карякин опустился на восьмое место в рейтинге FIDE

На первой строчке находится норвежец Магнус Карлсен
Российский гроссмейстер Сергей Карякин опустился с шестого на восьмое место в рейтинге Международной федерации шахмат (FIDE).
Соответствующая информация опубликована на официальном сайте организации.
Первое место в рейтинге занимает норвежский шахматист Магнус Карлсен, на втором — американец Фабиано Каруана. Тройку лидеров замыкает россиянин Владимир Крамник.
В ноябре россиянин Сергей Карякин уступил шведскому гроссмейстеру Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира по шахматам. При этом 30 декабря Карякину удалось завоевать титул чемпиона мира по блицу.
Читайте также:
Норвежец Карлсен досрочно покинул церемонию награждения ЧМ по блицу
Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram