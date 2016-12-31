Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
31 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Гроссмейстер Карякин опустился на восьмое место в рейтинге FIDE

На первой строчке находится норвежец Магнус Карлсен

Российский гроссмейстер Сергей Карякин опустился с шестого на восьмое место в рейтинге Международной федерации шахмат (FIDE).

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте организации.

Первое место в рейтинге занимает норвежский шахматист Магнус Карлсен, на втором — американец Фабиано Каруана. Тройку лидеров замыкает россиянин Владимир Крамник.

В ноябре россиянин Сергей Карякин уступил шведскому гроссмейстеру Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира по шахматам. При этом 30 декабря Карякину удалось завоевать титул чемпиона мира по блицу.

Читайте также:

Норвежец Карлсен досрочно покинул церемонию награждения ЧМ по блицу

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

Гроссмейстер Карякин опустился на восьмое место в рейтинге FIDE

На первой строчке находится норвежец Магнус Карлсен

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Мнение

Ольга Ковитиди

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Васильев

политолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке