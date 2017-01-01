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Россия и Япония упрощают визовый режим

Для граждан России будет увеличен до пяти лет максимальный срок действия многократных виз

Россия и Япония взаимно упрощают визовый режим.

Соглашение об этом было достигнуто в рамках встречи на высшем уровне в декабре 2016 года.

Для граждан России будет увеличен до пяти лет максимальный срок действия многократных виз для краткосрочных поездок в Японию, сообщает ТАСС.

При этом Япония отменяет требование гарантированного приема при самостоятельной поездке. Все это позволит наладить взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами, считают в МИД России.

Известия // воскресенье, 1 января 2017 года

Россия и Япония упрощают визовый режим

Для граждан России будет увеличен до пяти лет максимальный срок действия многократных виз

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