Россия и Япония упрощают визовый режим

Россия и Япония взаимно упрощают визовый режим.

Соглашение об этом было достигнуто в рамках встречи на высшем уровне в декабре 2016 года.

Для граждан России будет увеличен до пяти лет максимальный срок действия многократных виз для краткосрочных поездок в Японию, сообщает ТАСС.

При этом Япония отменяет требование гарантированного приема при самостоятельной поездке. Все это позволит наладить взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами, считают в МИД России.