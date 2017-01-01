С 1 января повышается пенсионный возраст для российских чиновников

Закон о повышении пенсионного возраста для чиновников вступает в силу с 1 января 2017 г.



Возраст выхода госслужащих на пенсию будет повышаться на шесть месяцев каждый год. За несколько лет возраст выхода чиновников на пенсию должен составить 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.

Ранее госслужащие выходили на пенсию в 60 лет для мужчин и в 55 – для женщин.

Законом предусмотрено увеличение минимального стажа госслужбы, дающей право выхода на пенсию по выслуге лет, напоминает «Федеральное агентство новостей».

В настоящее время пенсионный возраст в России составляет 60 лет для мужчин и 55 - для женщин.