200 тысяч силовиков обеспечат безопасность в РФ на время праздников

Для обеспечения безопасности в период праздников планируется задействовать порядка 200 тысяч сотрудников Росгвардии и полиции.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центре МВД России, обеспечивать порядок будут также 20 тысяч сотрудников частных охранных организаций.



«Для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в субъектах Российской Федерации планируется задействовать порядка 200 тысяч сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Росгвардии, а также 20 тысяч работников частных охранных организаций, членов народных дружин и представителей казачества», — говорится в сообщении МВД.

