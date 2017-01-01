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200 тысяч силовиков обеспечат безопасность в РФ на время праздников

Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ

Для обеспечения безопасности в период праздников планируется задействовать порядка 200 тысяч сотрудников Росгвардии и полиции.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центре МВД России, обеспечивать порядок будут также 20 тысяч сотрудников частных охранных организаций.

«Для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в субъектах Российской Федерации планируется задействовать порядка 200 тысяч сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Росгвардии, а также 20 тысяч работников частных охранных организаций, членов народных дружин и представителей казачества», — говорится в сообщении МВД.

Известия // воскресенье, 1 января 2017 года

200 тысяч силовиков обеспечат безопасность в РФ на время праздников

Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ

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