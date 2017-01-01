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Купюры номиналом 200 и 2000 рублей появятся в РФ в 2017 году

На банкнотах будут изображены Владивосток и Севастополь

Центробанк России в 2017 году выпустит в обращение новые номиналом купюры в 200 и 2000 рублей.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, новые номиналы позволят упростить расчеты россиян.

Экономически обоснованным выпуск этих купюр является, когда инфляция составляет 4-6%. При этом цель Банка России— снизить инфляцию до 4% к концу 2017 года, отмечала глава ЦБ регулятора.

Набиуллина добавила, что выпуск новых купюр не меняет в России объем наличных денег в обращении.

На новых банкнотах будут изображены символы, выбранные россиянами по итогам конкурса завершившегося в октябре прошлого года.

Первое место на голосовании занял Владивосток, который олицетворяют космодром «Восточный» и мост на остров Русский. Севастополь, представленный памятником затопленным кораблям и Херсонесом Таврическим, получил второе место.

Какой из двух победивших городов будет изображен на банкноте в 200 рублей, а какой — на банкноте в 2000 рублей, определит совет директоров Банка России.

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Севастополь и Дальний Восток появятся на новых банкнотах

Известия // воскресенье, 1 января 2017 года

Купюры номиналом 200 и 2000 рублей появятся в РФ в 2017 году

На банкнотах будут изображены Владивосток и Севастополь

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