Купюры номиналом 200 и 2000 рублей появятся в РФ в 2017 году

Центробанк России в 2017 году выпустит в обращение новые номиналом купюры в 200 и 2000 рублей.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, новые номиналы позволят упростить расчеты россиян.

Экономически обоснованным выпуск этих купюр является, когда инфляция составляет 4-6%. При этом цель Банка России— снизить инфляцию до 4% к концу 2017 года, отмечала глава ЦБ регулятора.

Набиуллина добавила, что выпуск новых купюр не меняет в России объем наличных денег в обращении.

На новых банкнотах будут изображены символы, выбранные россиянами по итогам конкурса завершившегося в октябре прошлого года.

Первое место на голосовании занял Владивосток, который олицетворяют космодром «Восточный» и мост на остров Русский. Севастополь, представленный памятником затопленным кораблям и Херсонесом Таврическим, получил второе место.

Какой из двух победивших городов будет изображен на банкноте в 200 рублей, а какой — на банкноте в 2000 рублей, определит совет директоров Банка России.