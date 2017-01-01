Старший в роду Романовых князь Димитрий Романович скончался в Дании

На 91-м году жизни в Дании скончался князь Димитрий Романович – старший в роду Романовых.

О кончине князя императорской крови передает ТАСС со ссылкой на сообщение княгини Феодоры Алексеевны. По ее словам, старшего в роду Романовых госпитализировали после резкого ухудшения здоровья на минувшей неделе, а 31 декабря он скончался.

«Димитрий Романович скончался в госпитале вечером 31 декабря», – приводит СМИ слова княгини.

Димитрий Романович родился в 1926 году в Антибе (Франция) он был праправнуком по прямой линии императора Николая I. В Дании князь Романов возглавлял благотворительный фонд семьи Романовых, помогая больницам и детским домам России.