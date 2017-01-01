Разыскиваемого Интерполом россиянина задержали на Украине

Россиянин, разыскиваемый Интерполом по подозрению в терроризме, задержан в киевском аэропорту Борисполь.

По данным Госпогранслужбы Украины, 35-летний гражданин РФ задержан накануне вечером во время оформления пассажиров рейса Стамбул-Киев.

В ведомстве отметили, что мужчина разыскивался по линии Интерпола с мая 2014 года за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке.

Задержанный был передан полиции.