Разыскиваемого Интерполом россиянина задержали на Украине

Гражданина РФ подозревают в причастности к террористической деятельности
Россиянин, разыскиваемый Интерполом по подозрению в терроризме, задержан в киевском аэропорту Борисполь.
По данным Госпогранслужбы Украины, 35-летний гражданин РФ задержан накануне вечером во время оформления пассажиров рейса Стамбул-Киев.
В ведомстве отметили, что мужчина разыскивался по линии Интерпола с мая 2014 года за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке.
Задержанный был передан полиции.