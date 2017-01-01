Флот РФ получит реактивные системы залпового огня «Удав» и «Запад»

Военно-морской флот России вновь начнет получать реактивные системы залпового огня «Удав» и «Запад», сообщил глава «НПО СПЛАВ» Владимир Лепин.

«На «СПЛАВе» спустя почти 20 лет возродили производство РСЗО для Военно-морского флота - комплексы «Удав» и «Запад», - передает его слова «Интерфакс».

Реактивный комплекс противоторпедной защиты кораблей «Удав-1М» создан для поражения и отведения атакующих корабль ракет. Кроме того, он способен поражать и подводные лодки. Калибр – 300 мм, максимальная дальность стрельбы – до 300 м.

Ракетный противолодочный комплекс РПК-8 «Запад» предназначен для защиты надводных кораблей от подводных лодок, а также для поражения идущих на корабль торпед и подводных диверсантов. Калибр РГБ – 213 мм, дальность действия – 400–4,3 тыс. м.