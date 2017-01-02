В Дании задержали дочь подруги президента Южной Кореи

Правоохранительные органы полагают, что она связана с коррупционным скандалом, который привел к отставке Пак Кын Хе
Полиция Дании задержала дочь подруги президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которой ранее был объявлен импичмент, сообщает агентство Reuters.
Правоохранительные органы Южной Кореи подозревают дочь Цой Сун Силь — Чон Ю Ра в участии в событиях, которые привели к коррупционному скандалу и последующей отставке Пак Кын Хе. В настоящее время следователи готовят материалы для репатриации Чон Ю Ра.
Сообщается, что полиция заинтересовалась контрактом на сумму около 18 млн долларов, который был заключен между немецкой фирмой Цой Сун Силь и корпорацией Samsung. Эти средства пошли на обучение Чон Ю Ра конному спорту, экипировку и покупку лошадей.
Напомним, 9 декабря парламент проголосовал за импичмент Пак Кын Хе, которую обвиняют в покровительстве Цой Сун Силь. Близкая подруга прездента Южной Кореи подозревается в том, что, не занимая никаких государственных постов, оказывала влияние на принятие политических решений. Кроме того, пользуясь своими отношениями с главой государства, она вымогала крупные суммы у южнокорейских корпораций.