В Волгограде при пожаре в многоквартирном доме погибли три человека

В Волгограде в результате пожара в многоквартирном доме погибли три человека, сообщает пресс-служба СК РФ по Волгоградской области.

В сгоревшей квартире были обнаружены тела мужчины и женщины, тело еще одного погибшего мужчины было обнаружено в квартире выше. Еще один пострадавший доставлен в реанимационное отделение больницы.

По факту происшествия организована доследственная проверка. В сообщении также говорится, что жильцы дома злоупотребляли спиртными напитками.