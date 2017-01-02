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В Волгограде при пожаре в многоквартирном доме погибли три человека

По факту происшествия организована доследственная проверка

В Волгограде в результате пожара в многоквартирном доме погибли три человека, сообщает пресс-служба СК РФ по Волгоградской области.

В сгоревшей квартире были обнаружены тела мужчины и женщины, тело еще одного погибшего мужчины было обнаружено в квартире выше. Еще один пострадавший доставлен в реанимационное отделение больницы.

По факту происшествия организована доследственная проверка. В сообщении также говорится, что жильцы дома злоупотребляли спиртными напитками.

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Известия // понедельник, 2 января 2017 года

В Волгограде при пожаре в многоквартирном доме погибли три человека

По факту происшествия организована доследственная проверка

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