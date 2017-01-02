Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
2 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Компания «Аэрофлот» открыла рейсы Сочи-Симферополь

Первый самолет прибыл в Крым в 8.16 мск

Ежедневные рейсы Сочи-Симферополь с понедельника стала выполнять компания «Аэрофлот». Первый рейс прибыл в Симферополь в 8.16 по московскому времени.

На 10.20 намечен рейс обратным сообщением – Симферополь-Сочи, он заполнен на 90%, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Вновь открытую линию будут обслуживать самолеты Sukhoi Super Jet 100.

Открыть авиационное и круизное сообщения между Крымом и Сочи поручил руководителю минтранса Максиму Соколову на заседании президиума госсовета по транспортной системе юга России президент Путин.

Читайте также:

Стоимость билета из Магадана в Москву и обратно увеличилась

Известия // понедельник, 2 января 2017 года

Компания «Аэрофлот» открыла рейсы Сочи-Симферополь

Первый самолет прибыл в Крым в 8.16 мск

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Михаил Хорс

психолог

Все мнения

Фотолента

Улыбки, фейерверки и бенгальские огни: Новый год на улицах Москвы

Улыбки, фейерверки и бенгальские огни: Новый год на улицах Москвы

Встреча Нового года в разных уголках Москвы — в фотогалерее «Известий»

Мнение

Ольга Ковитиди

сенатор

Все мнения

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Инфографика

Праздник без забот: как не омрачить себе новогодние каникулы

Праздник без забот: как не омрачить себе новогодние каникулы

О том, чего стоит остерегаться и что нельзя забывать, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Инфографика

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

О том, в какую цену обойдутся россиянам праздничные блюда, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке