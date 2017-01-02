Компания «Аэрофлот» открыла рейсы Сочи-Симферополь

Ежедневные рейсы Сочи-Симферополь с понедельника стала выполнять компания «Аэрофлот». Первый рейс прибыл в Симферополь в 8.16 по московскому времени.



На 10.20 намечен рейс обратным сообщением – Симферополь-Сочи, он заполнен на 90%, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Вновь открытую линию будут обслуживать самолеты Sukhoi Super Jet 100.

Открыть авиационное и круизное сообщения между Крымом и Сочи поручил руководителю минтранса Максиму Соколову на заседании президиума госсовета по транспортной системе юга России президент Путин.