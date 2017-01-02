Скончался известный советский футболист и тренер Виктор Царев

2 января ушел из жизни известный советский футболист, четырехкратный чемпион СССР Виктор Царев. Тренеру, чемпиону Европы 1960 года было 85 лет. За свою спортивную карьеру он провел 12 матчей за сборную команду СССР по футболу.

Сегодня, 2 января, на 86 году жизни скончался Виктор Царёв - один из лучших защитников в истории #Динамо. Соболезнования родным и близким. — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 2 января 2017 г.

«Сегодня, 2 января, на 86-м году жизни скончался Виктор Царев— один из лучших защитников в истории «Динамо». Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

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