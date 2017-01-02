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Скончался известный советский футболист и тренер Виктор Царев

Об этом сообщается на странице в Twitter московского футбольного клуба «Динамо»

2 января ушел из жизни известный советский футболист, четырехкратный чемпион СССР Виктор Царев. Тренеру, чемпиону Европы 1960 года было 85 лет. За свою спортивную карьеру он провел 12 матчей за сборную команду СССР по футболу.

«Сегодня, 2 января, на 86-м году жизни скончался Виктор Царев— один из лучших защитников в истории «Динамо». Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

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Известия // понедельник, 2 января 2017 года

Скончался известный советский футболист и тренер Виктор Царев

Об этом сообщается на странице в Twitter московского футбольного клуба «Динамо»

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психолог

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