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Тело майора российской военной базы обнаружено в Ереване

45-летний гражданин России обнаружен мертвым в гостинице «Дружба»

Тело майора российской военной базы в Армении обнаружено в номере гостиницы «Дружба» в Ереване. Личность погибшего установлена, проводится расследование обстоятельств смерти российского военнослужащего.

По данным ТАСС, тело мужчины обнаружили 1 января вечером. На месте происшествия работала оперативная группа во главе с заместителем начальника управления полиции Еревана полковником полиции Артаком Погосяном.

Погибшим оказался 45-летний гражданин России Виктор Емельянов. Он служил заместителем начальника штаба одной из воинских частей российской военной базы в Армении в звании майора.

Согласно данным предварительного расследования, смерть российского военнослужащего не носит насильственный характер.  Причиной смерти майора могла стать сердечная недостаточность, отмечают в пресс-службе Южного военного округа.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится доследственная проверка.

Известия // понедельник, 2 января 2017 года

Тело майора российской военной базы обнаружено в Ереване

45-летний гражданин России обнаружен мертвым в гостинице «Дружба»

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