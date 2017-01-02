Тело майора российской военной базы обнаружено в Ереване

Тело майора российской военной базы в Армении обнаружено в номере гостиницы «Дружба» в Ереване. Личность погибшего установлена, проводится расследование обстоятельств смерти российского военнослужащего.

По данным ТАСС, тело мужчины обнаружили 1 января вечером. На месте происшествия работала оперативная группа во главе с заместителем начальника управления полиции Еревана полковником полиции Артаком Погосяном.

Погибшим оказался 45-летний гражданин России Виктор Емельянов. Он служил заместителем начальника штаба одной из воинских частей российской военной базы в Армении в звании майора.

Согласно данным предварительного расследования, смерть российского военнослужащего не носит насильственный характер. Причиной смерти майора могла стать сердечная недостаточность, отмечают в пресс-службе Южного военного округа.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится доследственная проверка.