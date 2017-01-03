Атаковавшие здание иракской полиции боевики ликвидированы военными

Уничтожены террористы, которые напали на участок полиции в иракской Самарре. Были убиты трое боевиков, после чего власти сообщили об окончании спецоперации.

«Силовики уничтожили трех террористов, напавших наполицейский участок виракском городе Самарра, спецоперация завершена», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на саудовский телеканал «Аль-Арабия».

Нападение на участок полиции произошло в городе Самаррапровинции Салах ад-Дин. В атаке на правоохранителей участвовали смертники. Жертвами бойни стали как минимум семь человек. После случившегося в Самарре был введен комендантский час.

