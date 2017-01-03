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В Белоруссии найдено новое месторождение нефти

Запасы расположены в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба

Специалисты нефтегазодобывающего объединения «Белоруснефть» обнаружили новое месторождение нефти в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«В декабре на нефтяной карте Беларуси появилось новое месторождение. Оно открыто в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба и получило название «Угольское», — указано в сообщении, опубликованном во вторник на сайте «Белоруснефти».

Геологические запасы открытого месторождения оцениваются в 1 млн 695 тыс. тонн нефти. При этом оно является труднодоступным запасом, так как месторождение находится на большой глубине и в низкопроницаемом коллекторе.

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Известия // вторник, 3 января 2017 года

В Белоруссии найдено новое месторождение нефти

Запасы расположены в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба

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