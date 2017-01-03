Праздничная неделя: как москвичи отдыхают в каникулы

Новогодние каникулы в самом разгаре. Россияне продолжают наслаждаться выходными и набираться сил перед трудовыми буднями. Для москвичей организовано множество видов досуга, и прогулка по нарядным паркам, украшенным в честь праздника, — один из способов отлично провести время. Большие катки, разноцветные огни, ледяные инсталляции и очаровательные елки — это лишь часть красот, которые ждут жителей столицы в праздничные дни.



О том, как москвичи проводят новогодние выходные, — в фотоленте «Известий».



Новогодний отдых в Москве

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Парк-Усадьба Коломенское Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Парк-Усадьба Коломенское Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 3 из 25:

Парк-Усадьба Коломенское Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 4 из 25:

Парк-Усадьба Коломенское Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 5 из 25:

Парк-Усадьба Коломенское Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 6 из 25:

Парк Горького Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 7 из 25:

Парк Горького Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 8 из 25:

Парк Горького Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 9 из 25:

Парк Горького Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 10 из 25:

Парк Горького Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 11 из 25:

Нескучный сад Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 12 из 25:

Нескучный сад Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 13 из 25:

Парк-Усадьба Коломенское Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 14 из 25:

Кузьминский парк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Фотография 15 из 25:

Кузьминский парк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Фотография 16 из 25:

Кузьминский парк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Фотография 17 из 25:

Кузьминский парк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Фотография 18 из 25:

Кузьминский парк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Фотография 19 из 25:

Кузьминский парк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Фотография 20 из 25:

Кузьминский парк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Фотография 21 из 25:

Кузьминский парк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Фотография 22 из 25:

Кузьминский парк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Фотография 23 из 25:

Кузьминский парк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Фотография 24 из 25:

Кузьминский парк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Фотография 25 из 25:

Кузьминский парк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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