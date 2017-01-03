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Праздничная неделя: как москвичи отдыхают в каникулы

О том, как жители столицы проводят праздники, — в фотоленте «Известий»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Новогодние каникулы в самом разгаре. Россияне продолжают наслаждаться выходными и набираться сил перед трудовыми буднями. Для москвичей организовано множество видов досуга, и прогулка по нарядным паркам, украшенным в честь праздника, — один из способов отлично провести время. Большие катки, разноцветные огни, ледяные инсталляции и очаровательные елки — это лишь часть красот, которые ждут жителей столицы в праздничные дни.

О том, как москвичи проводят новогодние выходные, — в фотоленте «Известий».

Новогодний отдых в Москве

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Известия // вторник, 3 января 2017 года

Праздничная неделя: как москвичи отдыхают в каникулы

Праздничная неделя: как москвичи отдыхают в каникулыО том, как жители столицы проводят праздники, — в фотоленте «Известий»

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Фотолента

Праздничная неделя: как москвичи отдыхают в каникулы

Праздничная неделя: как москвичи отдыхают в каникулы

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