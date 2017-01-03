Праздничная неделя: как москвичи отдыхают в каникулы
О том, как жители столицы проводят праздники, — в фотоленте «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Новогодние каникулы в самом разгаре. Россияне продолжают наслаждаться выходными и набираться сил перед трудовыми буднями. Для москвичей организовано множество видов досуга, и прогулка по нарядным паркам, украшенным в честь праздника, — один из способов отлично провести время. Большие катки, разноцветные огни, ледяные инсталляции и очаровательные елки — это лишь часть красот, которые ждут жителей столицы в праздничные дни.
О том, как москвичи проводят новогодние выходные, — в фотоленте «Известий».