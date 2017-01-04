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Пассажиры самолета в Калининграде покинули судно по надувным трапам

Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы

В Калининграде пассажиры самолета, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы, покинули самолет по надувным аварийным трапам, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что после посадки у самолета подломилась передняя стойка шасси. На борту находилось 167 пассажиров и членов экипажа. Airbus авиакомпании «Аэрофлот» совершал рейс из Москвы.

В настоящее время дежурные службы освобождают полосу от воздушного судна. Следственный комитет начал проверку в связи с происшествием.

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Известия // среда, 4 января 2017 года

Пассажиры самолета в Калининграде покинули судно по надувным трапам

Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы

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