Пассажиры самолета в Калининграде покинули судно по надувным трапам

В Калининграде пассажиры самолета, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы, покинули самолет по надувным аварийным трапам, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что после посадки у самолета подломилась передняя стойка шасси. На борту находилось 167 пассажиров и членов экипажа. Airbus авиакомпании «Аэрофлот» совершал рейс из Москвы.

В настоящее время дежурные службы освобождают полосу от воздушного судна. Следственный комитет начал проверку в связи с происшествием.