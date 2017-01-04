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Убийцу Мэнсона по состоянию здоровья перевели из тюрьмы в больницу

82-летний преступник отбывает пожизненное заключение в США

Серийный убийца Чарльз Мэнсон, который отбывает пожизненное заключение в США, был помещен в больницу по состоянию здоровья, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на американские СМИ.

По данным сетевого издания TMZ, 82-летний Мэнсон переведен в больницу, расположенную в часе езды от тюрьмы Коркоран. Сообщается, что у преступника недомогание, которое требует вмешательства врачей.

Тем не менее факт госпитализации Мэнсона вне стен тюрьмы вызвал в США резонанс.

Летом 1969 года Мэнсон вместе с сообщницами жестоко убили семерых человек, в том числе жену режиссера Романа Полански. Актриса Шэрон Тейт находилась на девятом месяце беременности.

Мэнсон был признан виновным в организации убийств и приговорен к смертной казни. Однако после введения в штате Калифорния моратория на высшую меру наказания в 1972 году приговор был заменен пожизненным заключением с возможностью условно-досрочного освобождения.

Известия // среда, 4 января 2017 года

Убийцу Мэнсона по состоянию здоровья перевели из тюрьмы в больницу

82-летний преступник отбывает пожизненное заключение в США

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