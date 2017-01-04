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В Конгресс США внесли проект резолюции об отмене реформы Obamacare

Отмена реформы медстрахования была одним из основных предвыборных обещаний Дональда Трампа

Сенатор-республиканец от штата Вайоминг Майкл Энзи внес на рассмотрение верхней палаты Конгресса США проект резолюции, которая предусматривает отмену реформы Барака Обамы по медицинскому страхованию, передает «Федеральное агентство новостей».

В тексте документа обозначены необходимые для реализации инициативы бюджетные параметры. Также там содержится призыв подготовить законопроект об отмене Obamacare к 27 января.

Стоит отметить, что процедуру может быть проведена без участия демократов, так как для того, чтобы принять документ при голосовании требуется большинство, которым обладает Республиканская партия (52 из 100).

Отмена медицинской реформы, проведенной действующим главой США, была одним из основных предвыборных обещаний избранного президента Дональда Трампа.

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Известия // среда, 4 января 2017 года

В Конгресс США внесли проект резолюции об отмене реформы Obamacare

Отмена реформы медстрахования была одним из основных предвыборных обещаний Дональда Трампа

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