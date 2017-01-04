Три человека погибли в ДТП в Башкирии

Три человека погибли в результате ДТП в Белорецком районе Башкирии, еще пять, в том числе ребенок, пострадали. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона.

По его словам, два легковых автомобиля столкнулись на 194-м километре автодороги Уфа-Белорецк.

«По предварительным данным, пострадали восемь человек, трое из них погибли, еще пять человек, в том числе ребенок, госпитализированы в центральную районную больницу города Белорецк», — приводит «РИА Новости» сообщение источника.

Обстоятельства происшествия выясняются.