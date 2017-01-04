Пенс рассказал о первом шаге Трампа на посту президента США

Избранный президент США Дональд Трамп начнет свое президентство с отмены Obamacare — реформы здравоохранения, которую активно продвигал Барак Обама, заявил избранный вице-президент Майкл Пенс.

Он заявил, что Трамп намерен пересмотреть подход к системе здравоохранения в США. Вторым шагом президента станет, по словам Пенса, непосредственно сама реформа здравоохранения, результатом которой должно стать снижение стоимости медицинского страхования, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Первым шагом будет обещанная отмена Obamacare», — отметил Пенс.

Отметим, что отмена Obamacare была одним из основных предвыборных обещаний избранного президента Дональда Трампа.

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