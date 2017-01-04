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Жители юго-запада Москвы пожаловались на сильный запах сероводорода

Запах попадает в квартиры с улицы, жалобы поступили из района возле станции метро Тульская, а также из Марьино

Вечером в среду москвичи через соцсети пожаловались на сильный запах сероводорода на улицах и в квартирах, запах особенно остро ощущается на юге и юго-западе города, причины пока неизвестны.

Жалобы, в основном, поступают о жителей юга и юго-запада столицы. По ряду сообщений, запах ощущается во всей южной части города до центра. Комментариев властей Москвы и экологических служб пока не поступало.

Известия // среда, 4 января 2017 года

Жители юго-запада Москвы пожаловались на сильный запах сероводорода

Запах попадает в квартиры с улицы, жалобы поступили из района возле станции метро Тульская, а также из Марьино

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