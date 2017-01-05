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Штормовое предупреждение объявлено в Москве

Росгидромет прогнозирует усиление мороза и выпадение за сутки до 20% месячной нормы осадков

В ближайшие сутки в Москве и области объявляется штормовое предупреждение, ожидается резвое усиление ветра и мороза, увеличение количества осадков, сообщили метеорологи.

За ближайшие сутки в Москве может выпасть до 9 мм осадков, что составляет более 20% месячной нормы. За ночь ожидается выпадение до 7 мм осадков, передает ТАСС.

«С 23:30 мск 4 января до 09:00 мск 5 января в Москве и ТиНАО (Троицкий и Новомосковский адм. округа) ожидаются снег, местами сильный, местами метель», - сообщает метеослужба.

Столичный регион в ближайшие дни будет находиться во власти циклонов с северным ветром, которые принесут сильный снег и ветер, который усилится до 5-10 м/с, местами с порывами до 17 м/с.

В четверг вечером заметно похолодает. На Рождество в Москве мороз окрепнет до минус 23-28 градусов, в субботу – до минус 29.

Известия // четверг, 5 января 2017 года

Штормовое предупреждение объявлено в Москве

Росгидромет прогнозирует усиление мороза и выпадение за сутки до 20% месячной нормы осадков

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