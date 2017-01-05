Мадуро назначил своего преемника на случай отставки

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил вице-президента на случай отставки с высшего государственного поста, выбрав на эту должность 42-летнего политика сирийско-ливанского происхождения Тарека Эль-Айссами.

Мадуро объявил об этом во время телеобращения. Тарек Эль-Айссами занимал пост губернатора штата Арагуа, передает ТАСС.



«Я назначил исполнительным вице-президентом Тарека эль-Айссами с его молодостью, его опытом, его ответственностью и его храбростью», - сказал Мадуро.

По конституции Венесуэлы, в случае отставки с поста президента Николаса Мадуро именно вице-президент должен будет стать исполняющим обязанности главы государства до следующих выборов, то есть на ближайшие два года. Напомним, оппозиция Венесуэлы усиленно добивается отставки Мадуро.

Кроме этого, Мадуро назначил на должность министра экономики и финансов Рамона Лобо, а Нельсона Мартинеса назначил на пост министра нефтяной промышленности страны.

Отметим, что Тарек эль-Айссами родился в сирийско-ливанской семье. Получил юридическое образование и по основной профессии является криминалистом. Ранее эль-Айссами занимал пост замминистра юстиции Венесуэлы, являлся членом Национальной ассамблеи и губернатором штата Арагуа на севере страны.

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