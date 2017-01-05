NASA оправит две миссии в космос для изучения солнечной системы

NASA в 2021 и 2023 годах оправит в космос две миссии, которые должны будут изучить астероиды и детально проанализировать солнечную систему.

В американском космическом ведомстве отметили, что аппараты, запускаемые в рамках миссий, должны будут изучить историю нашей солнечной системы в период ее зарождения. Первым на изучение солнечной системы в 2021 году отправится зонд «Люси», который достигнет первой цели, главного пояса астероидов, к 2025 году, передает РИА «Новости».

В период с 2027 по 2033 годы он должен будет изучать шесть Троянских астероидов Юпитера.

Второй аппарат, который назвали «Психеей», в 2023 году отправится на изучение одного из наиболее интригующих явлений главного пояса — гигантский астероид, известный как «16 Психея».