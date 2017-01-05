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Два штормовых предупреждения объявлены в Крыму

Сильные осадки, прогнозируемые на полуострове, могут вызвать подъем уровня воды в реках

Пресс-служба управления МЧС РФ по Крыму распространило два штормовых предупреждения. Первое объявлено из-за сильных осадков, которые прогнозируются на юге и востоке полуострова, второе – в связи с подъемом уровня воды в реках.

Сильные осадки ожидаются в горах Крыма, на юге и востоке полуострова.

«5-6 января на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок»,— говорится в сообщении регионального МЧС.

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Известия // четверг, 5 января 2017 года

Два штормовых предупреждения объявлены в Крыму

Сильные осадки, прогнозируемые на полуострове, могут вызвать подъем уровня воды в реках

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