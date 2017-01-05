Курс доллара к рублю снизился на 83,77 коп

В четверг утром средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центрального банка, снизился на 83,77 копейки.

По состоянию на 11.30 мск четверга курс доллара составил 60,1331 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи, передает «РИА Новости».



Накануне, 4 января, средневзвешенный курс доллара составлял 60,9708 рубля за доллар.