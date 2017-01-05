Дело возбудили по факту пропажи рыболовецкой шхуны в Финском заливе

На борту судна находятся три человека, сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России
Поиски пропавшего рыболовецкого судна ведутся в Финском заливе, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.
На борту пропавшего корабля находится три человека, говорится в сообщении СК.
На месте ЧП работает руководство следственного управления, следователи-криминалисты, следственно-оперативная группа и сотрудники полиции. Осмотр акватории Финского залива ведется с участием сотрудников береговой охраны ФСБ России, ГИМС МЧС России, администрации Кингисеппского района Ленинградской области.
Следователи изымают документы, касательно выхода судна в плавание.