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Дело возбудили по факту пропажи рыболовецкой шхуны в Финском заливе

На борту судна находятся три человека, сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России

Поиски пропавшего рыболовецкого судна ведутся в Финском заливе, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

На борту пропавшего корабля находится три человека, говорится в сообщении СК.

На месте ЧП работает руководство следственного управления, следователи-криминалисты, следственно-оперативная группа и сотрудники полиции. Осмотр акватории Финского залива ведется с участием сотрудников береговой охраны ФСБ России, ГИМС МЧС России, администрации Кингисеппского района Ленинградской области.

Следователи изымают документы, касательно выхода судна в плавание.

Известия // четверг, 5 января 2017 года

Дело возбудили по факту пропажи рыболовецкой шхуны в Финском заливе

На борту судна находятся три человека, сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России

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