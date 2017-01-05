Анкара ставит под вопрос присутствие сил коалиции на базе Инджирлик

Турция не уверена в необходимости размещения ВВС международной коалиции, возглавляемой США, на базе Инджирлик. Этот вопрос может быть пересмотрен, заявил вице-премьер Турции Вейси Кайнак.

ТАСС уточняет, что вопрос использования военной базы силами коалиции стоял на повестке дня турецкого правительства. Кайнак заявил, что по мнению Анкары, Вашингтон оказывает недостаточную поддержку операции против ИГ (запрещена в РФ) в районе города Эль-Баб в Сирии, которую проводит турецкая армия.

