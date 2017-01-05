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Анкара ставит под вопрос присутствие сил коалиции на базе Инджирлик

Об этом заявил вице-премьер страны Вейси Кайнак

Фото: ТАСС/Carsten Rehder

Турция не уверена в необходимости размещения ВВС международной коалиции, возглавляемой США, на базе Инджирлик. Этот вопрос может быть пересмотрен, заявил вице-премьер Турции Вейси Кайнак.

ТАСС уточняет, что вопрос использования военной базы силами коалиции стоял на повестке дня турецкого правительства. Кайнак заявил, что по мнению Анкары, Вашингтон оказывает недостаточную поддержку операции против ИГ (запрещена в РФ) в районе города Эль-Баб в Сирии, которую проводит турецкая армия.

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Известия // четверг, 5 января 2017 года

Анкара ставит под вопрос присутствие сил коалиции на базе Инджирлик

Анкара ставит под вопрос присутствие сил коалиции на базе ИнджирликОб этом заявил вице-премьер страны Вейси Кайнак

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