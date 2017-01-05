Королеву Елизавету II едва не застрелил гвардеец охраны

Королеву Великобритании едва не застрелил гвардеец охраны Букингемского дворца. Об этом сообщает британская пресса, не приводя имени теперь уже бывшего гвардейца, рассказавшего об инциденте.

«РИА Новости» со ссылкой на The Independent передает, что охранник патрулировал территорию дворца по внутреннему периметру, когда около трех часов ночи увидел фигуру в пальто. Гвардеец выкрикнул: «Кто это?» и понял, что перед ним королева Елизавета II.

«Черт возьми, Ваше Величество, я чуть было вас не подстрелил», — приводит слова гвардейца издание. Королева не стала применять жесткие меры к гвардейцу, допустившего грубость, однако отметила, что «хотела бы гулять, не опасаясь за собственную жизнь». Елизавета II добавила, что впредь будет предупреждать охрану дворца о планах погулять в темное время суток, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Предполагается, что инцидент произошел несколько лет назад.