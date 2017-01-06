Сердар Азмун поможет «Ростову» на первом сборе в ОАЭ

22-летний форвард «Ростова» Сердар Азмун является одним из главными лидеров команды. Иранец очень уверенно выступает как на внутренней, так и на европейской арене, чем вызывает интерес со стороны ряда зарубежных клубов. Но, как уже сообщали «Известия», минимум до лета форвард останется в «Ростове». Для Азмуна, как и для дончан, очень важно успешно выступить в весенней части Лиги Европы. Это поможет привлечь внимание еще большего количества клубов и, соответственно, поднять цену на футболиста.

Уже 6 января ростовский клуб начнёт готовиться к весенней стадии еврокубков и чемпионата России. Первый сбор пройдёт в Объединённых Арабских Эмиратах и продлится 15 дней. В прошлом году один из сборов команды также проходил в этой стране, и у Сердара Азмуна, как у гражданина Ирана возникли проблемы с получением визы в ОАЭ. Как сообщал официальный сайт футбольного клуба «Ростов», проблемы были обусловлены кризисом в отношениях этих двух стран. В связи с этим игроку пришлось готовиться к продолжению сезона самостоятельно. По информации «Известий», в этом году данную проблему удалось решить, и Азмун начнёт первый сбор вместе с остальными футболистами.

- В этот раз «Ростов» учёл ошибки прошлого года и сумел разрешить проблему с визой, - рассказал «Известиям» источник в клубе. - Поэтому никаких проблем у Азмуна возникнуть не должно, и он примет участие в сборе, который пройдёт в ОАЭ. Сердар - крайне нужный футболист для команды, и все понимали насколько важно его присутствие на учебно-тренировочных занятиях команды.

Данную информацию «Известиям» подтвердил и бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов, покинувший этот пост в начале 2016 года, но остающийся близким к работе клуба.

- Насколько я помню, в прошлый раз были некоторые технические проблемы, поэтому Сердара не было на первом сборе, - заявил «Известиям» Александр Шикунов. - В этом году вроде бы все вопросы улажены, и Азмун отправится в ОАЭ вместе с командой.

В нынешнем сезоне Сердар Азмун принял участие в 14 матчах «Ростова» в чемпионате России и забил два мяча. В Лиге чемпионов нападающий сыграл во всех шести матчах команды на групповом этапе и в четырех играх квалификационной стадии, забил четыре мяча (в ворота мадридского «Атлетико», мюнхенской «Баварии», амстердамского «Аякса» и брюссельского «Андерлехта») и отдал две голевые передачи.

Напомним, Сердар Азмун появился в чемпионате России ещё в 2012 году, перейдя из иранского «Сепахана» в «Рубин». В сезон 2015/2016 был отдан в аренду в «Ростов». А с начала этого сезона является полноправным игроком ростовского клуба. Также с 2013 года выступает за национальную сборную Ирана. На данный момент рыночная стоимость Сердара Азмуна, по данным экспертов, составляет около €7 млн.