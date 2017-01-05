Полиция Инсбрука ищет иностранцев, подозреваемых в домогательствах

В распоряжении полиции есть видео и фото мужчин «иностранной внешности»
Фото: ТАСС/Владимир Рябчиков
Полиция Инсбрука, Австрия, ищет группу мужчин, подозреваемых в домогательствах сексуального характера в новогодние праздники. В распоряжении полиции есть видео и фото мужчин «иностранной внешности».
Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на Telegraph, жертвами злоумышленников стали 19 женщин. Инциденты происходили в центре Инсбрука, потерпевшим – от 19 до 25 лет.
Полиция полагает, что домогательства носили «систематический характер» и их совершила одна и та же группа мужчин. Силовики устанавливают личности нападавших, проводится расследование.
Полиции ФРГ удалось избежать повторения прошлогодних нападений на жителей Кельна, когда пострадали более 700 женщин.
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