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Жертвами крушения вертолета в порту Лос-Анджелеса стали два человека

После падения вертолет затонул

Два человека погибли при крушении в порту Лос-Анджелеса вертолета, затонувшего после падения, сообщила береговая охрана США.

Как отметили спасатели, винтокрылая машина была обнаружена на дне Тихого океана недалеко от берега. В результате катастрофы погибли пилот Кристофер Рид и фотограф Майкл Джастис. Оба считались хорошими пилотами, передает ТАСС.

Сообщается, что о катастрофе сообщили очевидцы из числа пассажиров круизного лайнера, с борта которого они увидели падение вертолета в воду.

В результате ЧП был закрыт проход судов по акватории порта Лос-Анджелеса.

Известия // пятница, 6 января 2017 года

Жертвами крушения вертолета в порту Лос-Анджелеса стали два человека

После падения вертолет затонул

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