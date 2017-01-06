Жертвами крушения вертолета в порту Лос-Анджелеса стали два человека

Два человека погибли при крушении в порту Лос-Анджелеса вертолета, затонувшего после падения, сообщила береговая охрана США.

Как отметили спасатели, винтокрылая машина была обнаружена на дне Тихого океана недалеко от берега. В результате катастрофы погибли пилот Кристофер Рид и фотограф Майкл Джастис. Оба считались хорошими пилотами, передает ТАСС.

Сообщается, что о катастрофе сообщили очевидцы из числа пассажиров круизного лайнера, с борта которого они увидели падение вертолета в воду.

В результате ЧП был закрыт проход судов по акватории порта Лос-Анджелеса.