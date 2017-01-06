Полиция в США час преследовала обнаженную женщину на машине шерифа

Полиция в штате Аризона в течение часа не могла догнать женщину, которая угнала машину заместителя шерифа, прибывшего ей на помощь после сигнала о сексуальном насилии.

Полиция в округе Марикопа сообщила, что помощник шерифа прибыл на одну из бензоколонок по сигналу о сексуальном насилии. На месте он обнаружил женщину без одежды и вышел из машины, чтобы укрыть ее одеялом. Однако она забралась в машину и на полной скорости уехала, передает РИА «Новости».

Погоня за женщиной длилась не менее часа и на огромной скорости, полиция пробила шины автомобиля, после чего машина с угонщицей попала в лобовое столкновение со встречным автомобилем.

Однако женщина осталась цела и вышла из машины, после чего ее задержали.