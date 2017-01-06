Мексиканская авиакомпания Interjet возвращает в эксплуатацию SSJ-100

Мексиканский авиаперевозчик Interjet вернул к эксплуатации 11 самолетов Superjet-100. Ранее эксплуатация Sukhoi SuperJet-100 приостанавливалась из-за выявленных технических проблем в хвостовой части лайнеров, сообщает Sputnik.

«После проведения необходимых ремонтных работ Interjet начал возвращение к эксплуатации 11 самолетов Superjet-100», — говорится в сообщении пресс-службы компании. Ремонтные работы проводились группой специалистов производителя АО «Гражданские самолеты Сухого» и Interjet под контролем главного управления гражданской авиации Мексики, уточняется в сообщении.

27 декабря Interjet прекратила полеты 11 из 22 находящихся в ее авиапарке российских самолетов Sukhoi SuperJet-100 (SSJ-100) в соответствии с директивой российских авиационных властей из-за выявленной технической проблемы.