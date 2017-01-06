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Тысячи пластиковых яиц с игрушками выбросило на берег в Германии

Жители острова Лангеог собирают яйца-сюрпризы, чтобы очистить пляж

Тысячи пластиковых яиц с игрушками внутри обнаружили жители германского острова Лангеог на берегу Северного моря.

Яйца, ставшие настоящим сюрпризом для местного населения, могли находиться в контейнере, потерянном грузовым судном на пути в город Бремерхафен. Это могло произойти во время шторма, предполагают местные СМИ.

В соцсетях появились фотографии и видеоролики, на которых люди собирают пластиковые яйца, чтобы очистить от них пляж.

Пластиковые яйца и другие предметы рассыпаны вместе с водорослями на линии пляжа в 500 метров. Интересно, что инструкция, находящаяся внутри яиц, написана на русском языке.

Известия // пятница, 6 января 2017 года

Тысячи пластиковых яиц с игрушками выбросило на берег в Германии

Жители острова Лангеог собирают яйца-сюрпризы, чтобы очистить пляж

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