Тысячи пластиковых яиц с игрушками выбросило на берег в Германии

Жители острова Лангеог собирают яйца-сюрпризы, чтобы очистить пляж
Тысячи пластиковых яиц с игрушками внутри обнаружили жители германского острова Лангеог на берегу Северного моря.
Яйца, ставшие настоящим сюрпризом для местного населения, могли находиться в контейнере, потерянном грузовым судном на пути в город Бремерхафен. Это могло произойти во время шторма, предполагают местные СМИ.
Vor #Langeoog wurde ein Container mit #Plastikeiern angespühlt. Mehrere 100Tsd. der Spielzeuge liegen nun am #Strand. pic.twitter.com/RkcUY6VEBQ— Polizei Aurich / WTM (@Polizei_AUR_WTM) 4 января 2017 г.
В соцсетях появились фотографии и видеоролики, на которых люди собирают пластиковые яйца, чтобы очистить от них пляж.
Пластиковые яйца и другие предметы рассыпаны вместе с водорослями на линии пляжа в 500 метров. Интересно, что инструкция, находящаяся внутри яиц, написана на русском языке.