Тысячи пластиковых яиц с игрушками выбросило на берег в Германии

Тысячи пластиковых яиц с игрушками внутри обнаружили жители германского острова Лангеог на берегу Северного моря.



Яйца, ставшие настоящим сюрпризом для местного населения, могли находиться в контейнере, потерянном грузовым судном на пути в город Бремерхафен. Это могло произойти во время шторма, предполагают местные СМИ.

В соцсетях появились фотографии и видеоролики, на которых люди собирают пластиковые яйца, чтобы очистить от них пляж.

Пластиковые яйца и другие предметы рассыпаны вместе с водорослями на линии пляжа в 500 метров. Интересно, что инструкция, находящаяся внутри яиц, написана на русском языке.

