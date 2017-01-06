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Настоятельница женского православного монастыря убита в Белоруссии

Подозреваемая в убийстве матушки Василиссы задержана

В Борисовском районе Минской области убита настоятельница женского православного монастыря.

Информацию об убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря подтвердил председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерей Сергей Лепин, передает ТАСС.

Лепин отметил, что не обладает дополнительными данными об убийстве настоятельницы. «Сейчас проводится следствие», – сказал он.

Подозреваемая в убийстве настоятельницы задержана, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Известия // пятница, 6 января 2017 года

Настоятельница женского православного монастыря убита в Белоруссии

Подозреваемая в убийстве матушки Василиссы задержана

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