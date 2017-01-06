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Российский флаг пытался сжечь мужчина в Севастополе

Сотрудники охранного предприятия задержали хулигана и вызвали полицейских

В центре Севастополя мужчины пытался сжечь российский флаг. Свои действия он сопровождал оскорблениями и ругательствами в адрес властей РФ.

Задержали неизвестного сотрудники частного охранного предприятия, которые вызвали полицейских. Мужчина набросился на одного из стражей порядка, как только они прибыли на место происшествия.

Поведение задержанного было настолько агрессивным, что полицейские сочли его неадекватным, сообщает «РИА Новости». По данным ряда СМИ, он был пьян, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Личность мужчины, пытавшегося сжечь флаг России, устанавливается, он доставлен в отделение полиции.

Известия // пятница, 6 января 2017 года

Российский флаг пытался сжечь мужчина в Севастополе

Сотрудники охранного предприятия задержали хулигана и вызвали полицейских

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