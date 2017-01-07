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Никита Курбанов: «В первую очередь нам надо наладить игры в защите»

Форвард ЦСКА прокомментировал гостевое поражение армейцев от «Реала»

В рамках 16-го раунда регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА потерпел третье поражение подряд, уступив в гостях испанскому «Реалу» (85:95). Итоги встречи подвел форвард армейцев Никита Курбанов.

— «Реал» — хорошая команда, бегущая, имеющая много снайперов, но пропускать 50 очков за первую половину игры — это очень много, — отметил «Известиям» Курбанов. — Во второй 20-минутке мы также не справились с нападением мадридцев и уступили. Поэтому в первую очередь нам надо наладить игры в защите. Сезон продолжается, все в наших руках. В команде нет уныния, это не путь ЦСКА. Через бой, доверие и поддержку друг к другу мы должны преодолеть этот трудный отрезок. Мы сами творцы своего счастья. У нас есть время что-то подкорректировать и вновь начать побеждать.   

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Известия // суббота, 7 января 2017 года

Никита Курбанов: «В первую очередь нам надо наладить игры в защите»

Форвард ЦСКА прокомментировал гостевое поражение армейцев от «Реала»

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