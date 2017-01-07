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Сотрудники турецкой полиции задержали четырех чеченцев

Граждане республики РФ пытались присоединиться к ИГ в Сирии

Сотрудники турецкой полиции задержали четырех чеченцев, которые пытались присоединиться к ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) в Сирии.

Об этом заявило агентство Anadolu.

В результате проведенной спецслужбами Турции операции в городе Тартус провинции Мерсин были задержаны Мансур Хатты, Ахмет Рафиа, Фуат Аланмар и Хусейн Амад, сообщает ТАСС.

При этом было подчеркнуто, что у чеченцев были обнаружены поддельные документы сирийских беженцев.

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Известия // суббота, 7 января 2017 года

Сотрудники турецкой полиции задержали четырех чеченцев

Граждане республики РФ пытались присоединиться к ИГ в Сирии

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