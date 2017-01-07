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Ребенок сорвался с крыши в Москве и погиб

Начата доследственная проверка гибели 12-летнего мальчика

Тело 12-летнего мальчика, предположительно, сорвавшегося с крыши было найдено на востоке Москвы.

Об этом заявили в ГСУ СК РФ по Москве.

«Вечером 7 января вблизи одного из жилых домов обнаружено тело ребенка, с телесными повреждениями, характерными для падения со значительной высоты», – цитирует ТАСС сообщение СК.

Началась доследственная проверка происшествия.

При этом в комитете отметили, что опрашиваются возможные очевидцы и родители ребенка.

Известия // суббота, 7 января 2017 года

Ребенок сорвался с крыши в Москве и погиб

Начата доследственная проверка гибели 12-летнего мальчика

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