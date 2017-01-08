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Военнослужащие в Кот-д'Ивуаре позволили министру обороны покинуть дом

Правительство пообещало пойти навстречу солдатам

Военнослужащие в Кот-д'Ивуаре позволили министру обороны страны покинуть убежище, где он находился с правительственной делегацией.

Об этом заявило агентство Рейтер.

Власти африканской страны пришли к соглашению с солдатами, которые требовали надбавок к жалованию и улучшению условий службы.

Военнослужащие заблокировали министра Ален-Ришара Донвахи в административном здании, требуя от президента страны точной даты выполнения условий, сообщает ТАСС.

Мятеж продолжается уже второй день, повстанцы удерживают несколько населенных пунктов страны и стратегические дороги.

Известия // воскресенье, 8 января 2017 года

Военнослужащие в Кот-д'Ивуаре позволили министру обороны покинуть дом

Правительство пообещало пойти навстречу солдатам

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