Военнослужащие в Кот-д'Ивуаре позволили министру обороны покинуть дом

Правительство пообещало пойти навстречу солдатам
Военнослужащие в Кот-д'Ивуаре позволили министру обороны страны покинуть убежище, где он находился с правительственной делегацией.
Об этом заявило агентство Рейтер.
Власти африканской страны пришли к соглашению с солдатами, которые требовали надбавок к жалованию и улучшению условий службы.
Военнослужащие заблокировали министра Ален-Ришара Донвахи в административном здании, требуя от президента страны точной даты выполнения условий, сообщает ТАСС.
Мятеж продолжается уже второй день, повстанцы удерживают несколько населенных пунктов страны и стратегические дороги.