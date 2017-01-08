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Серийного убийцу Чарльза Мэнсона вернули из больницы в тюрьму

О причинах госпитализации не сообщается

Серийного убийцу Чарльза Мэнсона вернули из больницы в тюрьму.

Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее Мэнсон был госпитализирован, возможно с заболеванием желудочно-кишечного тракта. Но врачи отказались сообщать точный диагноз.

«Закон о медицинской тайне не позволяет обсуждать медицинские проблемы заключенный», – цитирует «РИА Новости» заявление врачей.

Чарльзу Мэнсону 82 года, и он отбывает пожизненное заключение за убийство нескольких человек, совершенных по его приказу, когда он возглавлял тоталитарную секту.

Известия // воскресенье, 8 января 2017 года

Серийного убийцу Чарльза Мэнсона вернули из больницы в тюрьму

О причинах госпитализации не сообщается

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