Серийного убийцу Чарльза Мэнсона вернули из больницы в тюрьму.

Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее Мэнсон был госпитализирован, возможно с заболеванием желудочно-кишечного тракта. Но врачи отказались сообщать точный диагноз.

«Закон о медицинской тайне не позволяет обсуждать медицинские проблемы заключенный», – цитирует «РИА Новости» заявление врачей.

Чарльзу Мэнсону 82 года, и он отбывает пожизненное заключение за убийство нескольких человек, совершенных по его приказу, когда он возглавлял тоталитарную секту.