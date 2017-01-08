Неизвестный убил мужчину на юго-востоке Москвы

Подозреваемый в убийстве на юго-востоке Москвы мужчина покончил с собой при задержании.



Как сообщает «Федеральное агентство новостей», неизвестный на улице Васильцовский Стан (Рязанский район) застрелил из охотничьего ружья мужчину и попытался скрыться, но был обнаружен и блокирован сотрудниками правоохранительных органов.



Злоумышленник обстрелял полицейских и попал одному из них в бронежилет, после чего застрелился из того же оружия, которым предположительно было совершено убийство. Инцидент произошел на улице Федора Полетаева недалеко от места преступления.



Полицейский, в которого попал стрелявший, отделался гематомой. Другие правоохранители не пострадали. На месте происшествия работают следователи, которым предстоит выяснить все причины случившегося.



В тоже время агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что стрелок и мужчина, на которого он напал, жили в одном доме, расположенном по адресу: Васильцовский Стан, 11. Личность убийцы установлена, выяснилось, что он стоял на учете у психиатра.

