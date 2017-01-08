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Неизвестный убил мужчину на юго-востоке Москвы

Позже он был блокирован полицейскими и после короткой перестрелки покончил с собой

Подозреваемый в убийстве на юго-востоке Москвы мужчина покончил с собой при задержании.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», неизвестный на улице Васильцовский Стан (Рязанский район) застрелил из охотничьего ружья мужчину и попытался скрыться, но был обнаружен и блокирован сотрудниками правоохранительных органов.

Злоумышленник обстрелял полицейских и попал одному из них в бронежилет, после чего застрелился из того же оружия, которым предположительно было совершено убийство. Инцидент произошел на улице Федора Полетаева недалеко от места преступления.

Полицейский, в которого попал стрелявший, отделался гематомой. Другие правоохранители не пострадали. На месте происшествия работают следователи, которым предстоит выяснить все причины случившегося.

В тоже время агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что стрелок и мужчина, на которого он напал, жили в одном доме, расположенном по адресу: Васильцовский Стан, 11. Личность убийцы установлена, выяснилось, что он стоял на учете у психиатра.

Известия // воскресенье, 8 января 2017 года

Неизвестный убил мужчину на юго-востоке Москвы

Позже он был блокирован полицейскими и после короткой перестрелки покончил с собой

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