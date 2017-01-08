СМИ: вице-спикер Верховной рады перепутала Россию с Евросоюзом

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко попала в неловкую ситуацию, перепутав Российскую Федерацию с Евросоюзом.



Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на украинские СМИ, Геращенко опубликовала в своем Facebook пост, где написала, что РФ якобы потеряла €17,5 млрд из-за санкций, введенных ЕС против нее. В доказательство она прикрепила ссылку на статью издания «Европейская правда».



Однако, в приводимой публикации отражены данные о том, что, напротив — антироссийские санкции стоили ЕС такую сумму.



Ошибка украинского политика вскоре вскрылась. Подписчики завалил вице-спикера Рады сообщениями об «обидной» неточности. Вскоре она удалила пост со своей страницы.

