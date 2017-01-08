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При взрыве заминированного автомобиля в Багдаде погибли 12 человек

Теракт произошел на овощном рынке в районе Джамила

В результате взрыва заминированного автомобиля в восточной части иракского Багдада погибли не менее 12 человек, еще 50 получили ранения.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицейских и врачей, ЧП произошло на овощном рынке в восточном районе Джамила, населенным преимущественно шиитами.

Отмечается, что полицейские заметили подозрительного мужчину в автомобиле и открыли по нему огонь. Однако правоохранителям не удалось остановить злоумышленника, тот успел подорвать машину.

Ответственность за произошедшее пока ни одна террористическая группировка на себя не взяла.

Известия // воскресенье, 8 января 2017 года

При взрыве заминированного автомобиля в Багдаде погибли 12 человек

Теракт произошел на овощном рынке в районе Джамила

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