При взрыве заминированного автомобиля в Багдаде погибли 12 человек

В результате взрыва заминированного автомобиля в восточной части иракского Багдада погибли не менее 12 человек, еще 50 получили ранения.



Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицейских и врачей, ЧП произошло на овощном рынке в восточном районе Джамила, населенным преимущественно шиитами.



Отмечается, что полицейские заметили подозрительного мужчину в автомобиле и открыли по нему огонь. Однако правоохранителям не удалось остановить злоумышленника, тот успел подорвать машину.



Ответственность за произошедшее пока ни одна террористическая группировка на себя не взяла.

