Снег послужил причиной обвала крыши жилого дома в Ижевске

В Ижевске под тяжестью снега обрушилась крыша четырехэтажного жилого дома.



Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы Удмуртской Республики, инцидент произошел накануне около 0.00 (23.00 по Москве) на улице 50 лет ВЛКСМ.



Пострадавших, по данным спасателей, нет, эвакуация жителей также не понадобилась. Всего в жилом доме было нарушено теплоснабжение восьми квартир, в которых проживают 33 человека.



Отмечается, что обрушение произошло на площади 80 кв. м. Потолочные перекрытия повреждены не были. В настоящее время идут работы по ремонту поврежденной кровли. теплоснабжение квартир было восстановлено еще ночью.



По предварительной версии, причиной инцидента стало то, что управляющая компания вовремя не очистила крышу от снега.