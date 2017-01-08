Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
8 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Снег послужил причиной обвала крыши жилого дома в Ижевске

Пострадавших в результате инцидента нет

В Ижевске под тяжестью снега обрушилась крыша четырехэтажного жилого дома.

Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы Удмуртской Республики, инцидент произошел накануне около 0.00 (23.00 по Москве) на улице 50 лет ВЛКСМ. 

Пострадавших, по данным спасателей, нет, эвакуация жителей также не понадобилась. Всего в жилом доме было нарушено теплоснабжение восьми квартир, в которых проживают 33 человека.

Отмечается, что обрушение произошло на площади 80 кв. м. Потолочные перекрытия повреждены не были. В настоящее время идут работы по ремонту поврежденной кровли. теплоснабжение квартир было восстановлено еще ночью.

По предварительной версии, причиной инцидента стало то, что управляющая компания вовремя не очистила крышу от снега.

Известия // воскресенье, 8 января 2017 года

Снег послужил причиной обвала крыши жилого дома в Ижевске

Пострадавших в результате инцидента нет

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Минеева

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

Рекорд века: рождественские морозы в Москве

Рекорд века: рождественские морозы в Москве

Пейзажи, которые можно было наблюдать при аномально низкой температуре, — в фотоленте «Известий»

Мнение

Олег Погудин

певец

Все мнения

Инфографика

Отдыхают все: рейтинг стран по числу выходных дней и праздников в году

Отдыхают все: рейтинг стран по числу выходных дней и праздников в году

Количество рабочих часов в год в разных странах и место России в списке — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Карина Михайлова

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

Чай и каша: сотрудники МЧС развернули в Москве полевые кухни

Чай и каша: сотрудники МЧС развернули в Москве полевые кухни

О том, как жителям столицы помогают бороться с холодной погодой, — в фотоленте «Известий»

Мнение

Наталья Кувшинова

депутат ГД

Все мнения

Фотолента

Праздничная неделя: как москвичи отдыхают в каникулы

Праздничная неделя: как москвичи отдыхают в каникулы

О том, как жители столицы проводят праздники, — в фотоленте «Известий»

реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке